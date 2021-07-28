قناة النهار الشابة يمينة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا بقلم قناة النهار نشر في 28 جويلية 2021 - 13:10 كورونا شارك غرِّد 1286 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965681 كورونا اقرأ أيضا "بختة : "أنا الكبش ناكلو وحدي في العيد قناة النهار 20 جويلية تساؤلات: المشاركة في الأولمبياد الرياضيون يشتكون المسؤولين من 2016 إلى 2021.. ماذا تغير قناة النهار 18 جويلية رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة قناة النهار 23 جويلية أم البواقي: الحركاتي..شيخ تجاوز القرن يرعى قاعة الصلاة بنشاط وحيوية قناة النهار 09 جويلية