كورونا.. 8 ولايات لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 243.568 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6516 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 1064 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 162.743 حالة. بينما يتواجد 46 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 12 ولاية سجلت أقل من 9 حالات بينما 8 ولايات لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 28 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.