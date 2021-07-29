قناة النهار “وزير الصحة :” سنرسل بواخر لإقتناء الأوكسيجين بقلم قناة النهار نشر في 29 جويلية 2021 - 14:43 كورونا شارك غرِّد 2910 0 وزير الصحة يكشف حول عملية إقتناء الأوكسيجين..التفاصيل : رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966156 كورونا اقرأ أيضا تهاني الفنانين الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك قناة النهار 20 جويلية طالع هابط: النوي يعزي الجزائريين في وفاة الإعلامي كريم بوسالم وشهيد الواجب فريد بن علي قناة النهار 25 جويلية فريدة حرحار:" فريد الروكور"خويا مات بالقنطة .. حسبي الله ونعم الوكيل في لي كان سبابو قناة النهار 12 جويلية جمال فورار: فتح الفضاءات العامة .. بشرط التلقيح قناة النهار 15 جويلية