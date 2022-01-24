كورونا.. 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 شخص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 238.885 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6508 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 988 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 160.624 حالة. بينما يتواجد 13 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 14ولاية سجلت أقل من 9 حالات بينما 9ولايات لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 25 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.