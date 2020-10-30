كورونا.. 90 ألف إصابة جديدة في يوم واحد في أمريكا

تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة الامريكية خلال الـ24 ساعة الاخيرة الـ90 الف إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة امس الخميس رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابات خلال الـ24 ساعة حسب لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

و ما بين يومي الاربعاء و الخميس،سجلت بلاد العم سام تصاعدا رهيبا من حيث عدد الاصابات ،حيث تجازر العدد منذ منتصف أكتوبر الحالي نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة .

وسجلت الولايات المتحدة في المجموع 8,94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة حسب بيانات الجامعة التي يتم تحديثها باستمرار..