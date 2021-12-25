كورونا.. تمديد تطبيق إجراءات النظام الحالي لمدة 10 أيام

أعلنت الوزارة الأولى اليوم السبت عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار وباء كورنا عبر كامل التراب الوطني لـ10 أيام إبتداء من يوم الاحد 26 ديسمبر 2021.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى تم تمديد إجراءات النظام الحالي لمدة 10 أيام مع إتحاذء عدد من التدابير الوقائية. منها اشتراط جواز التلقيح للدخول والخروج من التراب الوطني. وكذا استحداثه واشتراطه لدخول بعض الفضاءات.

كما قررت الوزار ةالاولى إجراءات جديدة لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين بالهيئات العمومية وأسلاك الإدارات.وهذه الإجراءات تشمل أيضا قطاعات الخدمات والتجارة

عقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة، والسلطة الصحية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وتندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.