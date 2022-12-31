كوريا الجنوبية..ارتفاع كبير في عدد المصابين بالملاريا!

تعرف كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالملاريا، بسبب تداعيات تخفيف القيود الخاصة بفيروس كورونا في ماي الماضي.

وحسب وزارة الصحة الكورية الجنوبية، فإن 416 شخصا أصيبوا بالملاريا هذا العام.وهو ما يزيد بمقدار 41.5% عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات 122 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات بالملاريا في الفترة من جانفي الى افريل بلغ 13 حالة، وفي الفترة ما بين ماي- أكتوبر شهدت معدلات الإصابة ارتفاعا حادا، لتتراوح ما بين 30 -90 إصابة.

ويعود هذا الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالملاريا، إلى إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الهواء الطلق اعتبارا من شهر ماي.

بالاضافة الى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في الفترة ما بين جوان و سبتمبر.