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كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول عالميا في عدد براءات الاختراع

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كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول عالميا في عدد براءات الاختراع
بقلم خميسة مريم

احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم، من حيث عدد براءات الاختراعات المقدمة مقابل الدخل الاجمالي المحلي بحجم عدد  سكانها.

حيث بلغت في كوريا الجنوبية وحدها 205 ألف حالة براءة اختراع مقدمة،  وتلتها الصين في المركز الثاني بـقرابة ستة آلاف حالة براءة اختراع  و بعدها اليابان بخمسة آلاف حالة.

والجدير بالذكر أن عدد براءات الاختراع المقدمة في العالم خلال عام 2017 ، قد بلغت حوالي 3,14 مليون حالة براءة اختراع  بزيادة 1,3 في المائة حالة.

وهذا حسب تقرير لمنظمة حقوق براءات الاختراع العالمية، صدر مؤخرا تحت عنوان “مؤشرات الملكيات الفكرية في العالم”.


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