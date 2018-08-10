 كوريا الشمالية: العقوبات الأمريكية المرتقبة تعرقل مسار نزع الأسلحة النووية

ذكر مسؤولون سامون بكوريا الشمالية،إن مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة العقوبات الدولية على بلادهم سيؤدي إلى عرقلة مرحلة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح ذات المسؤولين أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقواعد الأخلاقية الأساسية في الحوار، وفق خبر نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

و توقّع مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عدم تحقيق أي تقدم في نزع السلاح النووي،طالما أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج سيناريوهات بالية، انتهجتها إداراتها السابقة وباءت بالفشل.

وأكد أنه ما من ضمان لاستمرار الإستقرار الذي تحقق بصعوبة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية، داعيا الولايات المتحدة إلى الاستجابة للجهود المخلصة لكوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي يونغ هو، قد إنتقد مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على بلاده رغم اتخاذ الأخيرة إجراءات “حسن النية”.

وقال الوزير، إنه رغم “بادرة حسن النية” التي اتخذتها كوريا الشمالية، فإن واشنطن تبقي على العقوبات ضد بلاده.