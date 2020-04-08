كوريا الشمالية تؤكد.. لم نسجل أية إصابات بفيروس كورونا

أكدت السلطات في كوريا الشمالية عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إدوين سلفادور ، اليوم الأربعاء نقلا عن وكالات انباء عالمية، إنه حتى الثاني من أفريل، أجريت فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص.

وأضاف المتجدث “الأشخاص هم 11 أجنبيا و698 مواطنا، ولا يوجد تقرير يفيد بوجود أية إصابة بفيروس كورونا، وأن هناك 509 أشخاص في الحجر، وهم أجنبيان و507 مواطنين”.

واشار قائلا، إن “منظمة الصحة أبلغت بأن كوريا الشمالية تسلمت مواد لاستخدامها في فحوص “بي.سي.آر” لتشخيص المرض من حليفتها الصين في جانفي، وأرسلت المنظمة إمدادات من المعدات الوقائية”.