كوريا الشمالية تختبر “نظام أسلحة نووية تحت الماء”

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنها اختبرت “نظام أسلحة نووية تحت البحر. ردا على التدريبات البحرية المشتركة التي قادتها واشنطن وسيول وطوكيو.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها “أجرت اختبارا كبيرا لنظام الأسلحة النووية الغواصة “هايل-5-23″. قيد التطوير في البحر الشرقي لكوريا”. حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة.

وجاء هذا الاختبار ردا على التدريبات البحرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن التدريبات “تهدد بشكل خطير أمن” كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات عسكرية بحرية مشتركة جنوب جزيرة جيجو. قائلة إنها فعلت ذلك ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا يوم الأحد.

كما شاركت في التدريبات تسع سفن من الدول الثلاث. بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس كارل فينسون.

وأعلنت بيونغ يانغ الجمعة أن هذه المناورات “تشكل سببا لمزيد من زعزعة استقرار الوضع الإقليمي”. ووصفتها بأنها “تهديد خطير لأمن” الشمال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المتحدث باسم الوزارة.

كما أضاف المتحدث أن الاختبار الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة – ولم يتم تحديد تاريخه بالضبط -. يسمح “بتعزيز نظام الهجوم المضاد للغواصات المعتمد على الأسلحة النووية التابع لجيشنا”.

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا الأحد، بحسب ما ذكرت سيول. بعد أيام قليلة من تدريبات بالمدفعية بالذخيرة الحية. وسط مخاوف من تصلب الموقف الكوري الشمالي.