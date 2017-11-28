كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

أطلقت، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، أنّ كوريا الشمالية أطلقت من منطقة بيونغ سونغ، صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان،

مضيفة أن سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك مسار الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية من جهة أخرى، أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي حلق لـ1000 كم ليسقط في بحر اليابان،

بعد أن ذكرت السلطات اليابانية أن الصاروخ حلق لمدة 50 دقيقة وقد يكون سقط داخل أراضيها.

ورفعت كل من كوريا الجنوبية واليابان، حالة التأهب إثر ظهور أنشطة تشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ جديد.