كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة
أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخًا باليستيًا من غواصة، باتجاه بحر اليابان.
وفي هذا السياق قال جيش كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.
هذا وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة، واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017. في حين لم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017.
طالع أيضا:
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا
كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي،
وذلك قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية يون سوك يول.
وفي هذا السياق، أفادت الهيئة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم بأنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونج يانج في الساعة 12:03. بعد ظهر اليوم (بتوقيت البلاد)، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل على الفور.
مضيفة أن الجيش يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويبقى على حالة الاستعداد.
كما أشارت (يونهاب) إلى أن هذا الاستعراض للقوة يعد الـ14 لبيونج يانج خلال هذا العام، ويأتي بعد مرور 18 يوما من إطلاق كوريا الشمالية اثنين من القذائف التكتيكية الموجهة الجديدة في يوم 16 أفريل.
طالع أيضا:
ظهور نادر لزوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كما ظلت عائلة الزعيم الكوري الشمالي بعيدة عن الأضواء منذ بداية جائحة كورونا. حيث لم تظهر زوجته علنًا منذ سبتمبر من العام الماضي وخالته منذ جانفي 2020.
وظلت عائلة الزعيم الكوري الشمالي بعيدة عن الأضواء منذ بداية الوباء. حيث لم تظهر زوجته علنًا منذ سبتمبر من العام الماضي وخالته منذ جانفي 2020.
لكن ري سول جو وكيم كيونغ هوي شوهدتا على وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية. وهما تحضران عرضًا فنيًا في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ للاحتفال بالعام القمري الجديد.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: “عندما ظهر كيم في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو. وسط عزف الموسيقى الترحيبية، رفع الجمهور هتافات عاصفة مرحبا به”.
كما أظهرت اللقطات زوجة الزعيم ري وهي ترتدي فستان الهانبوك التقليدي باللونين الأحمر والأسود وتتحدث وتبتسم مع زوجها.
وصعد الزوجان أيضًا على خشبة المسرح لمصافحتهما والتقاط الصور مع الفنانين.
وشوهدت ري آخر مرة في 9 سبتمبر، عندما انضمت إلى زوجها في زيارة إلى قصر كومسوسان للشمس. في ذكرى تأسيس كوريا الشمالية.
كما ظهرت كيم كيونغ هوي (إلى اليسار) ، خالة الزعيم الكوري الشمالي ، بشكل نادر في هذا الحدث. والتي لم تظهر منذ ما قبل تفشي الوباء، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في حزب العمال الحاكم.
وكانت شخصية رئيسية خلال الفترة المبكرة لقيادة كيم، لكن نادرًا ما شوهدت منذ عام 2013، عندما أُعدم زوجها بتهمة الخيانة.