كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخًا باليستيًا من غواصة، باتجاه بحر اليابان.

وفي هذا السياق قال جيش كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش يعتقد أنه صاروخ باليستي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.

هذا وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة، واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017. في حين لم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017.

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