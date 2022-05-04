كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي،

وذلك قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وفي هذا السياق، أفادت الهيئة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم بأنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونج يانج في الساعة 12:03. بعد ظهر اليوم (بتوقيت البلاد)، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل على الفور.

مضيفة أن الجيش يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويبقى على حالة الاستعداد.

كما أشارت (يونهاب) إلى أن هذا الاستعراض للقوة يعد الـ14 لبيونج يانج خلال هذا العام، ويأتي بعد مرور 18 يوما من إطلاق كوريا الشمالية اثنين من القذائف التكتيكية الموجهة الجديدة في يوم 16 أفريل.

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