كوريا الشمالية تعلن عن ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا

تمكن مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية في كوريا الشمالية، من تصميم لقاح مرشح ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن موقع “ميري” الكوري الشمالي، المختص بنشر الإنجازات العلمية، أن الخبراء تمكنوا من تصميم لقاح وحدات فرعية مقترن، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين S المأخوذ من غشاء الفيروس التاجي، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين في أغشية خلايا البشر.

وأضاف ذات الموقع، أنه قد تم التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل جويلية.