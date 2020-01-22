كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب فيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء عزمها إغلاق حدودها أمام السياح، كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس من الصين المجاورة.

من جهتها، أعلنت “كوريو تورز”، الوكالة الأولى للسفريات إلى كوريا الشمالية للسياح الغربيين أنها أبلغت بأنه يجري التفكير بهذه الإجراءات، موضحة أنها تنتظر المزيد من التفاصيل الأربعاء.

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات “كورونا” المسبّبة لمتلازمة “سارس”، بحسب منظمة الصحّة العالمية، التي ستعقد اجتماعاً طارئاً لتحديد ما إذا كان مناسباً إعلان “حال طوارئ صحيّة ذات بعد دولي”، وهو التدبير الذي يتّخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.