كوريا الشمالية تفرج عن 3 أمريكيين !

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، اليوم الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أفرجت عن 3 أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“يسرني أن أخبركم بأن وزير الخارجية، مايك بومبيو، على متن الطائرة وهو عائدا من كوريا الشمالية مع 3 رجال رائعين يتطلع الجميع إلى لقائهم”.

وأضاف دونالد ترامب، أن حالتهم الصحية جيدة.

وفي ذات السياق، كشف الرئيس الأمريكي أنه سيجري لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى أنه تم تحديد المكان والزمان للقمة المرتقبة.