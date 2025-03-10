كوريا الشمالية تكشف عن أول غواصة تعمل بالطاقة النووية

كشفت كوريا الشمالية لأول مرة عن أول غواصة تعمل بالطاقة النووية حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية يوم السبت 8 مارس صورا تظهر ما وصفته بـ “غواصة صواريخ. موجهة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية” خلال زيارة غير محددة التاريخ للزعيم كيم جونج أون. إلى أحواض بناء السفن الرئيسية حيث يتم بناء السفن الحربية.

وقال الزعيم إن “القدرة الدفاعية البحرية” للبلاد “ستكون منتشرة بالكامل في جميع المياه الضرورية دون أي قيود”، بحسب الوكالة.

وأكد على أهمية استراتيجية كوريا الشمالية في تحويل قوتها البحرية إلى “قوة نخبة مجهزة بأسلحة نووية”. وتحدث عن رغبتها في “تعزيز الصناعة العسكرية البحرية بشكل جذري”، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مون كون سيك، خبير الغواصات الكوري الجنوبي الذي يدرس في جامعة هانيانغ في سيول. قوله إن السفينة الحربية تبدو وكأنها سفينة يتراوح وزنها بين 6 آلاف و7 آلاف طن، وهي قادرة على حمل حوالي 10 صواريخ.

وأضاف أن استخدام مصطلح “الصواريخ الموجهة الاستراتيجية” يعني أنها قادرة على حمل أسلحة قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأضاف “سيكون ذلك بمثابة تهديد مطلق لنا وللولايات المتحدة”. وأضاف أن كوريا الشمالية قد تطلق الغواصة خلال عام أو عامين لاختبار قدراتها قبل نشرها الفعلي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برايان هيوز: “نحن على علم بهذه الادعاءات. وليس لدينا أي معلومات إضافية لتقديمها في هذا الوقت”. “الولايات المتحدة ملتزمة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل.”

وكانت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية ضمن قائمة طويلة من الأسلحة المتطورة التي تعهد كيم بتقديمها في مؤتمر سياسي كبير. في عام 2021 لمواجهة ما أسماه التهديدات العسكرية المتصاعدة من الولايات المتحدة.