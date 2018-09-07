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كوريا الشمالية نحو الإنفتاح في سياستها الخارجية 

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كوريا الشمالية نحو الإنفتاح في سياستها الخارجية 
بقلم عبد الرزاق.أ

أعربت وزارة الخارجية في بيونغيانغ عن رغبتها في التوجه نحو بناء علاقات صداقة جديدة مع دول العالم، القرار الذي  اعتبره البعض من شأنه أن يزيد  كوريا الشمالية انفتاحا على العالم الخارجي.

وصرحت بيونغيانغ على لسان خارجيتها، بأن هذه الخطوة تهدف لفتح صفحة جديدة في سياستها الخارجية.

بالإضافة إلى جاهزية كوريا الشمالية من أجل التعاون والتبادل  الديبلوماسي مع مختلف دول العالم.

وقد أكد زعيم كوريا الشمالية  “كيم جونغ-أونغ” خلال لقائه بالوفد الخاص لـرئيس كوريا الجنوبية عن تجديده فيما يخص النزع النووي .


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