كوريا.. الفريق أول شنڤريحة يتابع استعراضا جويا ويلتقي قائد القوات الجوية

حضر الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، استعراضا جويا ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء ADEX2025، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تابع الفريق أول السعيد شنڤريحة، الذي كان مرفوقا بعدد من إطارات الجيش الوطني الشعبي، استعراضا جويا نفذته وحدات القوات الجوية الكورية، شمل مناورات جوية وتشكيلات متناسقة للطائرات المقاتلة.

كما كان للفريق أول السعيد شنڤريحة، لقاء مع الفريق أول سون سوك راك، قائد القوات الجوية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا. الذي أثنى على مكانة الجزائر العسكرية وحرصها على متابعة التطورات الدفاعية العالمية. وشكر الفريق أول على تلبية الدعوة ومشاركته الفعالة في هذا الحدث الدولي.

وتؤكد الزيارة حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وترسخ التوجه الاستراتيجي نحو تحديث المنظومات الدفاعية وتعزيز القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات العصر.