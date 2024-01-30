كوريتيبا يريد التخلص من سليماني

كشفت تقارير إعلامية، أمس الإثنين، أن نادي كوريتيبا ينوي الإستغناء عن خدمات لاعبه الدولي الجزائري، إسلام سليماني.

وحسب مانقله موقع “فووت ميركاتو” عن موقع “غلوبوسبورت” البرازيلي، فإن مسؤولي نادي كوريتيبا مستاؤون من تصرفات سليماني.

والسبب لعدم عودة اللاعب لتدريبات النادي، بعد إنهاء إلتزاماته مع المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سليماني لم يرد على إتصالات مسؤولي كوريتيبا، وهو الأمر الذي أزعجهم ويرغبون في إنهاء عقد اللاعب.

وأكد ذات المصدر، أن رئيس نادي كوريتيبا كشف لمقربيه أنه يريد العمل مع لاعبين ملتزمين بمهامهم للعودة إلى الدرجة الأولى البرازيلية.