كور.. سنة 2020 حملت عدة مكاسب للجزائر في مجال الديمقراطية التشاركية

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طارق كور، إن هذه السنة حملت عدة مكاسب للجزائر في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية.

بالإضافة إلى تكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد.

وأشار كور، إلى أن الدستور الجديد تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف رئيس الهيئة،خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن التعديل الدستوري مهّد الطريق لميلاد نسق جديد للتفاعل بين الدولة والمجتمع المدني.

وعن مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة، صرح المتحدث أنه بعث كآلية لدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد.