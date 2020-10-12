كور : كل القطاعات الوزارية معنية بمحاربة الفساد

الوطني
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كور : كل القطاعات الوزارية معنية بمحاربة الفساد
بقلم أسماء.ع

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، اليوم الاثنين، عن انشاء الشبكة الوطنية للنزاهة.

وقال كور، أن الشبكة هي منتدى بين الهيئة وفعاليات المجتمع المدني من خلال التوعية ضد الفساد والتبليغ عن مظاهره.

وتهدف الشبكة –حسب المتحدث-، هو تأطير المجتمع المدني، وضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.

وأضاف كور، أنه سيتم تخصيص برامج لرسكلة المجتمع المدني في مجال الوقاية من الفساد.

وأشار في ذات السياق، إلى أن كل القطاعات الوزارية معنية بمحاربة الفساد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.


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