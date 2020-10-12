كور:  نزاهة الموظف العمومي ضرورة للوقاية من الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، إن نزاهة الموظف العمومي ضرورة حتمية للوقاية من الفساد.

وأوضح، كور، اليوم الاثنين، أن القضاء على البيروقراطية ضروري لمحاربة كل أشكال الفساد.

وأضاف المتحدث، أنه حان الوقت لرقمنة الإجراءات الإدارية للحد من الرشوة، مشيرا إلى أنها معادلة قوية للحد من الفساد.

وأكد كور، أن الحق في الحصول على المعلومة من طرف المواطن سيقلص من نسبة الفساد.

وفي سياق مغاير، قال التحدث، إن السلطة العليا للوقاية من الفساد تسعى كذلك لأخلقة الحياة الاجتماعية والقوانين العضوية ستتكفل بذلك.

وأشار رئيس الهيئة، أن الأخيرة وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية والشباب والرياضة للوقاية ومكافحة الفساد.

كما أبرمت الهيئة كذلك اتفاقيات تعاون مع المجتمع الدولي لتبادل الخبرات، تابعا “بـ2019 استقبلت هيئة مكافحة الفساد 1700عريضة تتعلق بالفساد”.

و”مابين 2011 و2019 استقبلت الهيئة 1300عريضة”

وفتحت هيئة الوقاية من الفساد منصات تواصل مع المواطنين لاعطاء ارائهم حول المحاور الاستراتيجية لمحاربة الفساد.

وبلغت الارقام التي سجلتها الهيئة، 40 ألف مشارك من المواطنين.