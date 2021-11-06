 كوزمي: “وناس موهبة ولاعبو نابولي لا يملكون أي صفة من صفاته”

أبدى المدرب سيرسي كوزمي سعادته إثر تقديم الدولي الجزائري ادم وناس مستويات كبيرة مع نابولي، مشيرا إلى أنّه يتمتع بصفات متنوعة.

وقال المدرب السابق للجزائري في كروتوني: “آدم موهبة رائعة،إنه قادر على تقديم أفضل مما قدمه مع نابولي حتى الآن”.

كما أكد المدرب كوزمي ” ادم في فريق يتمتع بجودة عالية يمكنه التعبير عن نفسه في أفضل حالاته”. وأضاف “إنه لاعب في السن المناسب وفهم الأخطاء التي ارتكبها لاستعادة ما خسره”.

وختم حديثه عن خريج مدرسة بوردو “يتمتع بصفات ليست للجميع حتى داخل نابولي، ولا يتمتع كل شخص بضرباته”.

يذكر، أن وناس يتواجد حاليا في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي التي ستواجه منتخب جيبوتي العاصمة المصرية القاهرة.