كوسة رئيسا شرفيا وإلغاء منصب المناجير العام في وفاق سطيف

كشفت شركة “سونلغاز” المالكة لأغلبية أسهم نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن الطاقم المسير الجديد للفريق.

وأعلنت “سونلغاز” عن تغييرات جذرية في الطاقم الإداري. لشركة “بلاك إيقلس” نادي وفاق سطيف. أبرزها تعيين الحكم الدولي السابق والمسير كوسة مسعود. رئيسا شرفيا خلفا لماتام عبد الله.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مهام الناطق الرسمي للفريق، تقتصر مستقبلا. على شخص الرئيس المدير العام لشركة “بلاك اقلس” قبايلي نبيل.

مع تعيين صادي نصر الدين، في منصب المستشار الرياضي للرئيس المدير العام. إلى جانب تعيين اللاعب السابق. عبد المؤمن جابو منسقا عاما، مع إلغاء منصب المناجير العام الرياضي من الهيكل التنظيمي للفريق.

وفي المقابل، أعلنت “سونلغاز” في بيان لها اليوم الأحد. عن تعيين الخبير والمسير الرياضي السابق عيشوش، جمال كعضو مجلس إدارة لشركة “بلاك اقلس”. مع تكليفه برئاسة لجنة الاخلاقيات للنادي ومتابعة ملفات إدارية للشركة.

كما تم تعيين اللاعب السابق ماتام رضا. كعضو مجلس إدارة للشركة مع تكليفه بمتابعة ملف التكوين. وفي هذا الصدد، أكدت “سونلغاز” بأن ماتام وعيشوش. عرضا خدماتهما للفريق بشكل تطوعي مجاني خدمة للفريق.

وفي سياق آخر، أكدت الشركة المالكة لوفاق سطيف، تعيين اللاعب الدولي السابق رحماني عبد الرزاق، كمدير تقني رياضي لفئة الأكابر، والرديف وأقل من 19 سنة.

تجديد الثقة في نفس الكوادر بعد نجاح الفئات الشبانية

إلى جانب تعيين، دوار سفيان، مدربا رئيسيا لفئة أقل من 21 سنة، مع تجديد الثقة في مهداوي مصطفى كمدرب في نفس الفئة، أعلنت “سونلغاز” تجديد الثقة في اللاعبان السابقان، زرقان ماليك ودلهوم مراد كمنتقين للنخبة للفريق.

وهو ما حدث أيضا مع كل من ايريدير عبد العالي وبورحلي يسعد. الذين حافظا على منصبهما في المديرية الرياضية للفئات الشبانية إلى نهاية الموسم مع تكليفهما بالإشراف على قطب الإناث، وذلك، بالنظر إلى النتائج المرضية التي حققتها الفئات الشبانية للفريق.

كما تقرر تجديد الثقة في كل الطواقم الإدارية، الرياضية الطبية واللوجيستية للفئات الشبانية.

في الأخير، تم التأكيد على عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة المقبلة، تخص عملية استقدامات اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز تشكيلة الفريق. على إن تكون استقدامات نوعية من شأنها دعم قدرات الفريق.