كوستاريكا تحقق أول انتصار في مونديال قطر على حساب اليابان

حقق منتخب كوستاريكا، أول فوز له ليوم الأحد، ضمن مونديال قطر 2022، في المباراة التي جمعته بمنتخب اليابان.

وانتهى الشوط الاول من هذه المواجهة بالتعادل السلبي، بعد مردود متكافئ بين المنتخبين، وفرص متساوية.

كما سيطر منتخب اليابان على مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفعالية كانت من جانب كوستاريكا التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة الـ81.

وبهدا أصبح منتخبي كوستاريكا، والسابان متساويان في عدد النقاط، بثلاثة لكل منهما، ضمن المجموعة الخامسة من مونديال قطر.