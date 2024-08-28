“كوسكوب” تحذّر من عروض شراء الأسهم خارج الإطار التنظيمي

حذرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، في بيان لها اليوم الأربعاء، من العروض التي تروج لشراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة خارج الاطار التنظيمي لنشاط بورصة القيم المنقولة.

وأوضحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، في بيان لها، أنها رصدت مؤخرا تداول معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مفادها الترويج لشراء أو بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة خارج الاطار التنظيمي للمعاملات في البورصة بالجزائر.

ولفتت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في هذا الصدد، انتباه الجمهور على أن هذا النوع من المعاملات غير قانوني ويترتب عنه متابعات قضائية ضد المخالفين.

كما ذكرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المستثمرين في القيم المنقولة بأن عملية شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة لا يمكن أن تتم إلا من خلال وسطاء معتمدين في عمليات البورصة من طرف اللجنة وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية السارية، والذي تم نشر قائمتهم على الموقع الالكتروني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها www.cosob.dz.

وعليه، دعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجمهور المستثمر الى توخي الحيطة والحذر من هكذا منشورات مضللة و الامتناع عن اجراء هكذا تعاملات تجنبا لأي عمليات احتيال .

كما دعت اللجنة ذاتها الجمهور الراغب في الاطلاع أكثر على آليات التداول في البورصة بالتقرب من مصالحنا أو من مصالح شركة إدارة بورصة القيم (بورصة الجزائر) أو من أي وسيط معتمد في عمليات البورصة .