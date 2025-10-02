“كوسوب” تستقبل أزيد من 300 مساهمة في إطار الاستشارة الوطنية

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، في بيان لها اليوم الخميس، عن استقبال أزيد من 300 مساهمة في إطار الاستشارة الوطنية التي أطلقتها نهاية أوت الفارط، بهدف إشراك مختلف الفاعلين لبلورة تدابير عملية كفيلة بتحفيز وتنويع أدوات وآليات السوق المالية.

وأوضحت اللجنة أن “عدد المشاركات تجاوز 300 مساهمة نوعية، سيتم استثمارها في إعداد الخطة التحفيزية الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق المالي”.

وتندرج هذه الاستشارة الوطنية في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية “كوسوب” الرامية إلى تطوير وتنشيط السوق المالية، استمرارا لمسار الإصلاحات التنظيمية. التي باشرتها منذ 2023، والتي أثمرت في مرحلتها الأولى. تحديثا شاملا للإطار القانوني المنظم لأنشطة السوق. ما وضع أسس تحول عميق ومستدام.

وتركز المرحلة الثانية، التي يجري تنفيذها حاليا، على إشراك مختلف الفاعلين في صياغة تدابير عملية من شأنها تنويع الأدوات المالية وتوسيع قاعدتها. وفي هذا السياق. دعت اللجنة الباحثين والطلبة والمهنيين ورواد الأعمال، وكذا المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى تقديم أفكارهم واقتراحاتهم ضمن هذه الاستشارة.

وتتمحور المواضيع الرئيسية حول تنشيط السوق الثانوي، تعزيز دور المستثمرين المؤسساتيين، تطوير أدوات مالية جديدة، استقطاب فاعلين جدد. توسيع الشمول والثقافة المالية،إضافة إلى دعم الوساطة المالية غير المصرفية. على غرار هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والتمويل التشاركي.

كما تشمل الاستشارة محاور أخرى، على غرار التكنولوجيا المالية والابتكار, تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التمويل المستدام والأخضر. فضلا عن التمويل الإسلامي.

وسيتم تتويج العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية لمناقشة المقترحات المختارة وتعميقها، بما يسمح برسم ملامح سوق مالي عصري. شامل وديناميكي, قادر على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية.