“كوطة” الجزائر للحج ستزيد عن 41 ألف والإيواء في فنادق تبعد بـ1500 متر

سترتفع “كوطة” الجزائر من الحجاج خلال موسم الحج القادم، إلى أزيد من 41 ألف حاجا. حسبما كشف عنه اتحاد وكالات السياحة والأسفار بناء على معلومات استقاها بعدما تم السماح مجددا للفئة التي يزيد عمرها عن خمسة وستين عاما. من أداء فريضة خامس ركن من أركان الإسلام.

وكشف صلاح الدين تومي الأمين العام للاتحاد اليوم الثلاثاء، قي حديث خص به ” النهار أونلاين”. عن تخفيض وزارة الحج السعودية تكلفة خدمات التأمين في إطار منح التأشيرة من 109 إلى 29 ريال. والشأن نفسه بالنسبة لتأشيرة التأمين الصحي الخاصة بمناسك العمرة. والتي تم تخفيضها هي الأخرى من 235 إلى 88 ريال، ورغم ذلك -أكد محدثنا-. استحالة تسجيل تخفيضات في إجمالي تكلفة الحج لموسم 2023 بسبب كثرة الطلب في ظل إلغاء شرط السن.

وعن أهم المستجدات الطارئة على عملية إيواء الحجاج الجزائريين بعد عودة المياه إلى مجاريها وتحسن الوضع الصحي. رد الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار قائلا. “سنحجز في فنادق تبعد عن الحرم بين ألف ومائتان وألف وخمسمائة متر”. مشيرا هنا إلى أنه ولأول مرة تقرر من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة. إيداع عروض الخدمات لدى السلطات السعودية في نفس اليوم بعدما كان سابقا تعطى الأولوية لمصالح الديوان في مثل هكذا أمور.

المقصون من حج 2020 قرارهم بيد السلطات العليا للبلاد

وبشأن الفئة التي تم إقصاؤها عام 2020 من أداء فريضة الحج لتجاوز سنها خمسة وستين عاما. ومصيرها خلال الموسم الحالي، أوضح تومي صلاح الدين بأن القرار هذا بيد السلطات العليا للبلاد.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أفرح مؤخرا عن مضامين دفتر الشروط المفروضة على وكالات السياحية والأسفار. والتي من ضمنها حيازة خبرة سبع سنوات في المجال منها خمسة مواسم للعمرة. مع دفع قائمة خاصة بالمعتمرين والكشف عن مدى مساهمة الوكالة في الترويج للسياحة الداخلية وتوفرها على 5 عمال دائمين على الأقل.