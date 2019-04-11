“كوطة” وزير الصحة تُحدث فتنة وسط متقدمي البعثة الطبية للحج بتيسمسيلت !

ناقش نقابيون مع المدير الولائي للصحة بتسمسيلت، ظروف استفادة طبيب عام، من المشاركة ضمن البعثة الطبية لحج موسم 2019 للمرة الثانية دون مراعاة ارسالية المديرية العامة للمصالح الصحية واصلاح المستشفيات الصادرة بتاريخ 03 مارس 2019 والتي تستثني كل مترشح سبق ابتعاثه لذات المهمة.

واعترض جمهور المتقدمين للبعثة على قرار الوزارة المخالف للتقاليد بعد تكليفها “المعني” تمثيل الولاية في البعثة دون أن يأتي اسمه في جدول القائمة الرّسمية التي رشحتها مديرية الصحة المكونة من 08 أفراد لم يُنتقى منهم سوى طبيبة عامة.

أما إحساس إطارات القطاع بالظلم الجهوي نظير هذا الموقف فعبروا عنه بالاستفسار عن سبب عدم احترام تعاليم الوزارة الصريحة وشكوكهم حول انتخاب اعضاء البعثة بالمحاباة والاستغناء عن واجب ومنطق العدل بين اطاراتها .

وعلّق مدير الصحة ” عبد الكريم بن بية ” في مقابلة لـ “النهار أونلاين” أن استفادة “الطبيب” من الامتياز جاءت بقرار من الوزير بمناسبة طرح كوطته للبعثة. وأنه لا يملك أدنى مسؤولية عن هذا الإجراء.