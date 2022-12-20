كوفيد والإنفلونزا والتهاب القصيبات.. فرنسا تعلن تشبع المستشفيات بالمرضى

خلال أسبوع واحد، بلغت نسبة دخول غرف الطوارئ في المستشفيات الفرنسية نسبة 93٪. لدرجة أن بعض المستشفيات قريبة من التشبع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالكوفيد، التهاب القصيبات والانفلونزا.

كما زادت عدد حالات الاستشفاء بسبب الأنفلونزا بعد زيارة غرفة الطوارئ بنسبة 117٪ في أسبوع واحد.

في غضون 15 يومًا، تم إدخال 34 شخصًا في العناية المركزة. بالتفصيل، كان أكثر من نصف المرضى أكبر من 65 عامًا.

وكان عشرون مريضا تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما. حيث تصيب الأنفلونزا الآن جميع الفئات العمرية.

وقالت سيبيل برنارد ستوكلين، عالمة الأوبئة في Public Health France. “”نحن في وضع استثنائي بسبب سرعة انتشار وباء الإنفلونزا. لم نشهد مثل هذا الوضع منذ عام 2009. وفقًا لبياناتنا التاريخي ، من الوقت الذي يبدأ فيه وباء الأنفلونزا حتى يصل إلى ذروته ، يستغرق الأمر خمسة أسابيع. ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لوباء الأنفلونزا على الأقل حتى نهاية عطلة العام”.

مع انتشار وباء كوفيد والتهاب القصيبات بالتوازي، تخشى عالمة الأوبئة تشبع المستشفيات. داعية الفئات الأكثر هشاشة إلى التطعيم في أسرع وقت ممكن.