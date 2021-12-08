كوفيد: وجها لوجه مع الوباء .. يوميات عاملة نظافة بمصلحة كورونا

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كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كولورادو الأمريكية، أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا بشكل أكثر من النساء أوالأطفال. كما شارك في الدراسة التي اجريت في غرفة تستخدم لإختبار الجسيمات في الهواء، والتي دامت شهورا أكثر من 75 شخصا. من العاملين في الفنون المسرحية ومن مختلف الأعمار.

وخلال الدراسة تم طلب من بعض العمالين في الفنون المسرحية أداء أغاني مثل عيد ميلاد سعيد بشكل متكرر. في حين طلب من الاخرين أداء الاغاني على الألات.

وحسب المشرف على الدراسة جون فولكينز أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية من جامعة كولومبيا “الغناء ينبعث منه جزيئات أكثر من الحديث”. كما تابع أنه “تبين لنا أن الأشخاص البلغون يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال”. “أما السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لدى الرجل رئتين أكبر”.

وأشار جون فولكينز “حجم الصوت هو مؤشر على مقدار الطاقة التي تضعها في صندوق الصوت الخاص بك. هذه الطاقة تترجم إلى خروج المزيد من الجسيمات من الجسم،وهذه الجزئيات التي تحمل فيروس كورونا ممكن أن تصيب الأشخاص الآخرين”.

كما أن هذه الدراسة أظهرت أن الأماكن المغلقة والصاخبة أكثر عرضا من انتشار فيروس كورونا منها الحانات. والملاعب الرياضية المغلقة وأيضا الحفلات الموسيقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور “أوميكرون”. الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أنه “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن. من حيث شدة المرض والإستشفاء. وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.