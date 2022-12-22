كوفيد يعيش على جثث البشر حتى 17 يوما!

توصلت دراستان جديدتان إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر من الجثث إلى الأحياء بطريقة تشبه الزومبي.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، وجد العلماء في اليابان آثارا لفيروس كورونا في الممرات الأنفية والرئتين لدى الجثث البشرية والهامستر المتوفاة مؤخرا حتى 17 يوما بعد الوفاة.

وحذر العلماء، من أنه يجب أن يتوخى هؤلاء الأشخاص والعائلات المفجوعة الحذر حتى وإن كانت مخاطر الانتقال من الجثث إلى عامة الناس منخفضة.

وقال معدو الدراسات، أنه من الممكن أن تنتقل الفيروسات المعدية عبر غازات ما بعد الوفاة الناتجة عن عملية التحلل أو تغييرات أخرى بعد الوفاة في الجثة.

وفي الدراسة التي شملت البشر، جمع العلماء اليابانيون ثماني مسحات من الأنف. و11 عينة من الرئة من 11 حالة تشريح وفيات “الكوفيد” في عام 2021 وفحصوا التركيب الجيني للسلالات الفيروسية.

وأظهرت نتائجهم أن الفيروس كان موجودا في 6 حالات من أصل 11 حالة. وتم العثور على 4 من هذه الحالات الإحدى عشرة من خلال مسحات الأنف.

بينما أظهرت 9 من 19 عينة من الرئة أدلة على وجود الفيروس بعد 13 يوما من الوفاة.

وخلصوا إلى أنه “لذلك، يجب اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة العدوى عند التعامل مع الجثث”.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الفيروس المعدي لا يزال موجودا في إحدى جثث “كوفيد-19” بعد 17 يوما من الوفاة.