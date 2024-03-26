كوفيد-19: الجوية الجزائرية تستدعي أصحاب التذاكر غير مستخدمة أو غير مُعوضة

دعت الخطوط الجوية الجزائرية جميع زبائنها الكرام، الذين يحملون تذاكر غير مستخدمة أو غير مُعوضة. خلال فترة الأزمة الصحية (كوفيد-19)، التوجه إلى نقاط بيع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحصيل أموالهم، مصحوبين بالوثائق الضرورية.

وبالنسبة للزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة. فقد دعت الجوية الجزائرية إلى التقرب مباشرة إلى نفس الوكالات مرفوقين بالوثائق اللازمة، بغية تسوية مُستحقاتهم المالية.

وفي حال قيام الزبائن بشراء تذاكرهم من وكالات سفر وضعت حدَا لنشاطها. يرجى منهم التقدم إلى ممثلية الخطوط الجوية الجزائرية الواقعة في إقليم الوكالة المعنية.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية التزامها التام بتسوية وضعية جميع زبائنها الكرام في أقرب الآجال.

وتم تحديد يوم 31 ديسمبر 2024 كآخر أجل لقبول معالجة طلبات الزبائن.