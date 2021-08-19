كوفيد -19: فرنسا تضع الجزائر بالقائمة الحمراء والحجر إلزامي لغير الملقحين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، مرسوم وضعت فيه الجزائر، على القائمة الحمراء بسبب الوضع الصحي. اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بينما كانت سابقا في الخانة البرتقالية.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية. سيتعين على غير الملقحين إجراء اختبار pcr قبل 48 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وكذا الخضوع الى اختبار آخر عند الوصول إلى فرنسا. وسيتعين على الأشخاص غير الملقحين العائدين من الجزائر أيضًا احترام الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وأفادت يومية le parisien التي نشرت الخبر، أن الانتقال إلى القائمة الحمراء. يعني أيضًا أن الأشخاص غير المطعمين ملزمون بتقديم سبب مقنع للمجيء إلى فرنسا من الجزائر.