كوفيد-19: وفاة أزيد من 4 ملايين شخص حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أزيد من 4 ملايين شخص حول العالم إلى غاية صبيحة اليوم السبت.في حين أصيب أكثر من 230.9 مليون نسمة بالوباء.

وحسب آخر حصيلة لـ”رويترز”، فقد بلغ عدد الوفيات بالفيروس المستجد حول العالم 4 ملايين و937712 شخص.وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد الإصابات والوفيات حول العالم.

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