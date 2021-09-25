كوفيد-19: وفاة أزيد من 4 ملايين شخص حول العالم
بقلم فطومة حيدر
تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أزيد من 4 ملايين شخص حول العالم إلى غاية صبيحة اليوم السبت.في حين أصيب أكثر من 230.9 مليون نسمة بالوباء.
وحسب آخر حصيلة لـ”رويترز”، فقد بلغ عدد الوفيات بالفيروس المستجد حول العالم 4 ملايين و937712 شخص.وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد الإصابات والوفيات حول العالم.
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