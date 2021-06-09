“كوفيد-19” يضرب منتخب إسبانيا قبل أيام من بداية “اليورو”

تعرض منتخب إسبانيا لضربة قوية، قبل أيام قليلة فقط من بداية “اليورو”، وذلك بإصابة كل من “بوسكيتش” و”ديغو لورينتي” بفيروس “كورونا” وابتعادهما عن معسكر المنتخب، واحتمال كبير أن تكون بعثة “لاروخا” معرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وكشفت الصحف الإسبانية، أن المدرب لويس أنريكي وضع لاعبين بدلاء في القائمة تحسبا لتعويض أي لاعب يصاب في الفترة المقبلة، وطلب الجميع أن يكون مستعدا وجاهزا لأي طارئ.

يذكر أن “لويس أنريكي” قرر عدم الاعتماد على “سيرجيو راموس” في “اليورو” وذلك بسبب عدم جاهزيته كما أنه لم يستعن بأي لاعب من “ريال مدريد” في سابقة تاريخية.