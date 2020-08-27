“كوفيد 19 يعطل الشاب بلال على إطلاق “كونك قاسح خويا”

وعد الشاب بلال جمهوره عبر منشور وضعه على حسابه الخاص بالانستغرام بإطلاق جديده فورا انتهاء انتشار وباء كورونا الذي أوقف نشاط العالم في كل المجالات الاقتصادي،الرياضي وحتى الفني.

وكتب الشاب بلال قائلا:” سلام راني نخمم وينتا تروح كورونا و نطلق الجديد تاع صح إن شاء الله”

و يقول مطلع الاغنية التي تحمل عنوان “كونك قاسح، و التي يعتزم الشاب بلال اطلاقها مباشرة بعد عودة الحياة الى مجراها الطبيعي:”كونك قاسح ولد ما معاهم ما تاكل نعمة يركبولك الغمة حتى يقيسو عليك الماء يبغوك غير طايح وهوما fort. .. راسي ياراسي”

و في انتظار جديد صاحب ” ولاد حرمة” يبقى جمهور بلال يستمتع باغانيه القديمة.