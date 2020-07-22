كوفيد 19 يلغي جوائز نوبل لعام 2020

أعلنت مؤسسة نوبل عن إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة (كوفيد-19).

ونقلت مصادر إعلامية أن مدير مؤسسة نوبل لارس هايكنستين ، قد أصدر بيانا قال فيه : “أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة”.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956.

وكان متحف جوائز نوبل، قد فتح أبوابه في 3 جويلية الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس، بسبب وباء كوفيد-19