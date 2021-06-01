كوفيد_19: الجزائر تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني “سينوفاك” شهر جويلية

كشفت المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة وهيبة حجوج، أن الجزائر إستلمت أمس حصة جديدة بـ 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك. مشيرة إلى استلام حوالي 3 ملايين جرعة أخرى شهر جويلية المقبل.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فإن حجوج قالت خلال مراسم الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين. أن “الجزائر تنتظر إستلام كمية أخرى من اللقاحات تحتوي على ثلاثة أنواع “الصيني والروسي وأسترا زينيكا“. مضيفة أن الجزائر ستستسلم اللقاحات أكثر فأكثر خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت ذات المسؤولة قائلة:” سنستلم مع نهاية شهر جويلية 5.5 مليون جرعة. علاوة على حصة مهمة أخرى سيتم إستقبالها خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر

وبخصوص الآلية الأممية كوفاكس، قالت حجوج إنه برنامج يتم تخصيص الحصص فيه مع بداية كل ثلاثي. حيث أن الجزائر بصدد إستقبال حصتي الـ364.800 و 758.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا. وهو البرنامج الذي تمت مباشرته في أفريل.

وكشفت المديرة المركزية أن الجزائر، ستستلم حصة تقدر بـ 758.400 جرعة خلال شهر جوان، مما يرفع عدد الجرعات المستقبلة في إطار آلية كوفاكس إلى أزيد من 1.880.000 جرعة”. وهي الحصة المخصصة للجزائر لأشهر أفريل وماي وجوان.