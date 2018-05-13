كوفيلدت: “لهذا السبب استبعدت بلفوضيل من مواجهة ماينز”

كشف فلوريان كوفيلدت، مدرب فريدر بريمن الألماني، أن استبعاده للدولي الجزائري، اسحاق بلفوضيل، من مواجهة نادي ماينز، يعود لأسباب رياضية.

وأوضح فلوريان كوفيلدت، في ندوته الصحفية، عقب مواجهة ماينز: “استبعاد بلفوضيل، من آخر مباراة لنا هذا الموسم، لا علاقة له بمشكل انتقاله”.

وأضاف: “ّالسبب الحقيقي الذي دفعني لإستبعاد بلفوضيل، هو عدم إنضباطه خلال تدريبات الفريق، في الآونة الأخيرة”.

وتابع مدرب بريمن: “شخصيا لا أعرف شيئا عن مستقبل بلفوضيل، مع ناديه، ببساطة هذا من مهام المدير الرياضي للنادي”.

يذكر أن نادي فيردر بريمن، فاز سهرة أمس على مضيفه نادي ماينز، بنتيجة 2-1، في غياب المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل.