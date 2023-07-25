كوكاكولا الجزائر تعود بنسخة جديدة من “كوك ستوديو” لإطلاق موسم الصيف

بعد نجاح النسخة الإفتتاحية في عام 2022، أعلنت شركة كوكاكولا عن عودة منصة الموسيقى الدولية، في الجزائر، لموسم ثان أكثر إيقاعا!

وحسب بيان لمؤسسة كوكا كولا “كوك ستوديوهي” منصة موسيقية مبتكرة تجمع المواهب من جميع أنحاء العالم. يسمح بإنشاء اندماجات موسيقية فريدة. تتجاوز الحواجز الجغرافية والموسيقية للوصول إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

تكشف هذه الطبعة الجديدة عن سلسلة من التعاونات الفنية الجديدة ، 100 بالمائة جزائرية. والتي تعد بالتفكير طوال الصيف! يؤدي الفنانون كوك ستوديو الجزائر 2023 في دويتو 9 أغان:

نديرلك A3RESS HBEL – بوسماحا × عايدة أولمو

بريا – جام × تيسيلاوين

الحضراوي – جام × بوسمتها

دينار – جام × عايدة

أيوليو سوسم – نسيمة آيت عامي × الخاليت

تامديتين – تيسيلاوين × جليل

دنيا – تيسيلاوين × نسيمة آيت عامي

واش عدني – جليل × دي جي سيم × أمين دهان

انخرط – جام × جليل

كما أصبح كوك ستوديو عنصرا أساسيا في المشهد الموسيقي الجزائري ويعد بالكثير من المفاجآت. قدمت الثنائيات التي شكلها فنانوها معا لأول مرة. خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في 21 جويلية في الجزائر العاصمة. إيذانا ببداية موسم الصيف مع كوكاكولا للحظات لا تنسى.

كما قالت مريم خان، العضو المنتدب لشركة كوكاكولا في الجزائر: “نحن فخورون للغاية بإطلاق النسخة الثانية من كوك ستوديو بعد نجاح النسخة الأولى. من خلال الجمع بين كوكاكولا والموسيقى، نريد أن نجعل هذه النسخة رفيقة للشباب الجزائري خلال هذا الصيف – كوكاكولا تعد بلحظات “Real Magic” وهذا ما نريد القيام به”.

شركة كوكا كولا (NYSE: KO) هي شركة مشروبات تباع منتجاتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة. هدف شركتنا هو تحديث العالم وإحداث فرق. تشمل مجموعة علاماتنا التجارية كوكا كولا وسبرايت وفانتا وغيرها من المشروبات الغازية.

كما تشكل في الجزائر شركة Coca-Cola وتعبئتها ECCBC Algeria نظام Coca-Cola في الجزائر وتنتج 100 بالمائة من مشروباتها في مصانعها الثلاثة في جميع أنحاء الإقليم.