كوكاكولا تحتفل بـ32 عامًا بحملة صنع في الجزائر

أطلقت شركة كوكاكولا بالشراكة مع شركة (ECCBC) الجزائر، حملة “صنع في الجزائر”، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لتأسيسها في الجزائر.

وحسب بيان للشركة، تحتفي هذه مبادرة، بآلاف الجزائريين الذين يساهمون يوميا في الإنتاج المحلي.

وتنتج كوكاكولا، لأكثر من ثلاثة عقود، تفي الجزائر بأيادي جزائرية، باستخدام مواد محلية في غالبيتها.

وقد ساهم هذا النموذج في دعم آلاف الوظائف على امتداد سلسلة القيمة، من المورد إلى نقطة البيع.

وقال المدير العام لشركة ECCBC الجزائر، وهيب بن عيسى: “تمثل هذه الحملة تكريما لكل جزائري ساهم في رحلتنا”.

وأضاف أن “وراء كل زجاجة منتجة محليا، تكمن مجموعة من النساء والرجال الذين ترتبط سبل عيشهم. بشكل مباشر أو غير مباشر، بنظام كوكاكولا”.

وقام نظام كوكاكولا بتوفير أكثر من 19000 وظيفة في عام 2023، منها 1900 وظيفة مباشرة داخل نظام كوكاكولا. ما يعادل 10 وظائف غير مباشرة لكل وظيفة في الشركة. وذلك عبر قطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة والزراعة والتصنيع والنقل والخدمات.

ويعد الأثر الاقتصادي بالغ الأهمية أيضا، فقد ولدت العمليات المحلية 462 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة للاقتصاد الجزائري في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار 217 مليون دولار أمريكي في شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين. وهو ما يمثل 64 ٪ من الاحتياجات التشغيلية لنظام كوكاكولا في الجزائر.

ويمكن هذا النموذج التشغيلي الفريد نظام كوكاكولا من تعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات ودعم التوظيف في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف وهيب بن عيسى: “مع احتفالنا بهذه المناسبة المهمة، نؤكد التزامنا بتحقيق نمو مستدام وشامل في الجزائر. وسنواصل تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز أثرنا الإيجابي على الاقتصاد الوطني”.