كوكاكولا تطلق منصتها الجديدة JAMII للاستدامة في أفريقيا

أعلنت اليوم وحدة التشغيل التابعة لشركة كوكاكولا في أفريقيا “AOU” وشركاؤها في مجال تعبئة المشروبات عن إطلاق منصة JAMII للاستدامة.

وتركز المنصة بشكل أساسي على أفريقيا وتضم مبادرات الشركة الحالية والمستقبلية في مجال الاستدامة.

وتأمل كوكاكولا من خلال هذه المنصة المميزة إلى جذب الشركاء من أصحاب الفكر المماثل للمساعدة في تسريع تأثير مبادراتها على أرض الواقع.

ومن المنتظر أن تستند المنصة الجديدة وتستكمل وتتوسع في ما تم إنجازه سابقاً في ثلاث مجالات وهي الإشراف على المياه. وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وإدارة المخلفات.

ومن المقرر أن يتم ذلك بالتعاون مع شركاء تعبئة المشروبات، موظفي النظام وعدة شركاء من المنظمات غير الحكومية.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس شركة كوكاكولا في افريقيا برونو بيتراتشي قائلاً: “ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا كروّاد للسوق لإحداث فارق ملموس. لتمكين المجتمعات والبيئة التي نباشر فيها أعمالنا وتوفير الحماية اللازمة لهم. سواء من خلال منح الناس إمكانية الحصول على مياه الشرب بطريقة آمنة. أو إيجاد فرص اقتصادية للأكثر حاجة، أو الحد من التأثير السلبي لعملياتنا على البيئة، فإننا ملتزمون بإحداث هذا الفارق”.

كما أضافت نائب الرئيس للشئون العامة، والإتصالات والاستدامة، باتريشيا أوبوزوا، قائلة: “قمنا بإختيار اسم JAMII. ويعني باللغة السواحيلية المجتمع، الجماعات والشعوب. وذلك لأنه يعبِّر عنّا كأفارقة ويتوافق مع قيمنا كمؤسسة، فهو يبرز مدى مرونتنا. التزامنا وروح المجتمع التي نلتف حولها. ولا شك في أن توحيد جهود الاستدامة التي نبذلها تحت هذه المظلة سيعزز القيمة التي تميزنا. ويجعلنا نستمر في كوننا الشريك الموثوق به لتحقيق النمو المستدام في أفريقيا”.

كما كشفت أوبوزوا عن أن كوكاكولا أفريقيا بصدد عقد شراكات جديدة من أجل تسهيل تنفيذ مشروعات JAMII، التي ستحقق هذه الأهداف المذكورة.

JAMII تعمل على تعزيز وتحفيز فرص ريادة الأعمال

وفيما يتعلق بمجال التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب، من المزمع أن تعمل JAMII على تعزيز وتحفيز فرص ريادة الأعمال. وذلك من خلال المساعدة على الوصول إلى التدريب الملائم لاكتساب المهارات. والعلاقات، التمويل والأسواق.

كما أنه تم حتى يومنا هذا، تمكين أكثرمن مليوني امرأة في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من برنامج 5 by 20.

وفي مجال الاشراف على استخدام المياه، تسعى كوكاكولا إلى معالجة 100 ٪؜ من المياه المستخدمة في إنتاج منتجات الشركة. وذلك من خلال إدارة استخدام المياه في عملياتها. والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه في المجتمعات والتكيُّف مع التغير المناخي.

كما أثمرت الجهود المشتركة التي بذلتها شركة كوكاكولا أفريقيا ومؤسسة كوكاكولا وشركاؤها. عن توصيل مياه الشرب لأكثر من 6 ملايين شخص بشكل مستدام عبر مبادرة توفير المياه النظيفة في أفريقيا.

وبالنسبة إلى إدارة المخلفات، فإن شركة كوكاكولا أفريقيا عازمة على قيادة عالم خال من المخلفات. فجميع عبوات كوكاكولا تقريبًا قابلة للتدوير بالفعل، مدفوعة بهدف إعادة تدوير ما يكافئ كل نفايات التعبئة والتغليف لديها بحلول عام 2030.

كما ستمنح منصة JAMII موظفيها الفرصة لإحداث فارقاً في مجتمعاتهم المحلية المباشرة. حيث ستحصل المؤسسات الخيرية التي يرشحها الموظفون على المنح اللازمة، ومن ثم سيتم تشجيع الموظفين على العمل التطوُّعي. ويمنح صندوق موظفي كوكاكولا للإغاثة في حالات الكوارث دعم للموظفين الذين يواجهون صعوبات مالية جراء الكوارث الطبيعية.

يذكر أن كوكاكولا وشركاؤها في تعبئة المشروبات بأفريقيا قد عكفوا على استثمار ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2021. لإحداث فارق في القارة وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين.