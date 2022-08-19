كوكاكولا تُطلق منصتها الموسيقية العالمية Coke Studio في الجزائر

تواصل “كوكا-كولا” تعميم منصة “Coke Studio” الموسيقية في مختلف أنحاء العالم، معلنة بذلك إطلاقها في الجزائر، بعد مرور 14 سنوات من بدايتها لأول مرة في باكستان.

المنصة الموسيقية “Coke Studio” تُقدم للمواهب الصاعدة فرصة التواصل المباشر مع جمهور جديد. وخلق أوقات ممتعة على أنغام الإيقاعات الموسيقية.

وبالموازاة مع إطلاق المنصة الموسيقية، تم إصدار فيلم مدته 90 ثانية بعنوان ” The conductor” أو “قائد الأوركسترا”. من إنجاز BETC Londres وإخراج بيير دوباكييه لفائدة Iconoclast.

وبمشاركة سبعة فنانين هم (Ari Lennox, Griff, Ekin Beril, Mariah Angeliq, Tems Tesher, TRI.BE). ويرتكز على إعادة عصرية وحديثة للأغنية الأسطورية لمجموعة queen “it’s kind of magic”

وفي الجزائر، تم تأليف أغنيتين بمناسبة إنتشار هذا البرنامج على الصعيد الوطني. كل واحدة منهما تم إصدارها على شكل « feature » من قبل فنانين عن طريق دمج أذواقهم الموسيقية المختلفة.

Ligh Ezzaman- للمغني تيكوباوين وتي موح، وأغنية رواية لتيكوباوين، شازيل، وفاء بن راجة.

برنامج « Coke Studio » استقبل الجزائريين عن طريق مجموعة من العروض الموسيقية بولاية بجاية ووهران مع مجموعة متنوعة من الفنانين.

وقد شهد يوم 29 جويلية الفارط لقاء كل من : تيكوباوين، شاز، تي موح، وفاء بن راجة. دي جي ايهان وسمية غشامي في عرض موسيقي حصري في ولاية بجاية.

وشهدت وهران بدورها عرض حصري لcoke studio تميز بحضور مجموعة el dey، و فنانين coke 2022 studio تيكوباوين، شاز، تي موح.

بالإضافة إلى دي جي ايهان الذي كان برفقة حسان زمراني على آلة الساكسوفون. في لوحة جميلة قدموها بإختلاف آساليبهم و أذواقهم الموسيقية.

وتُمثل منصة “Coke Studio” وفيديو “Le Chef d’orchestre” أحد أعمال المنصة العالمية “Real Magic”. الفلسفة الجديدة التي أماطت “كوكا-كولا” عنها الستار السنة الماضية. والتي تدعو من خلالها إلى الاحتفال بلحظات الحياة اليومية البسيطة التي تجمعنا ونتقاسمها في العالم الافتراضي والواقعي.

ويُمكنكم تحميل فيلم “قائد الأوركسترا” و”Coke Studio” عبر الأنترنت من خلال الضغط على الرابط أسفله:

http://youtube.com/CokeStudioGlobal

الفنانون السبعة المشاركون في إطلاق منصة Coke Studio هم:

ARI LENNOX: نجمة أمريكية مرشحة لجائزة جرامي، ومغنية وكاتبة أغاني.

GRIFF مغني وكاتب أغاني بريطاني وأحد أصغر الفائزين في فئة Rising Star من جوائز بريت لسنة 2021.

وEKIN BERIL : منتجة تركية للبوب للاكتروني، يمكن التعرف عليها من خلال موسيقاها المستوحاة من الموسيقى الإلكترونية المستقلة

وماريا أنجيليك: مغنية موسيقى البوب الحضرية، وTEMS : مغني وكاتب أغاني ومنتج أسطوانات نيجيري يمهد الطريق للغزو العالمي

وTESHER : مغني راب ومنتج هندي-كندي يمزج بين الأنواع الموسيقية لإحداث أناشيد عالمية.

وTRI.BE : فرقة فتيات البوب الكوري متعددة اللغات تخلق موسيقى نشيطة من خلال الجمع بين البوب الكوري والأنواع الموسيقية المتنوعة مثل الأفرو واللاتينية

وعلى المستوى الإقليمي في شمال إفريقية، تم تأليف اغنية “زماني” من قبل الفنانين التاليين: أمين بابيلون، ومروان موسى، وسلمى رشيد.

VA – CP Coke Studio Algérie – VDEF