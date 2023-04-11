كوكاكولا ستوزّع 40 ألف وجبة خلال شهر رمضان

تحتفل شركة كوكاكولا مرة أخرى بروح التضامن والمساعدة المتبادلة خلال شهر رمضان، من خلال الشراكة مع مؤسسة ناس الخير في مشروع “أدجي تفتر”. تحت شعار “يدا بيد، كوكاكولا توحدنا”.

وأضاف بيان للشركة، أنه مقابل كل زجاجة كوكاكولا سعة 1.5 لتر تباع، ستتبرع كوكاكولا بما يعادل 10 دينار جزائري لمؤسسة ناس الخير. كما أن العملية التي تتم بالشراكة مع مؤسسة ناس الخير ستؤثر على 20 ولاية.

ويؤكد نظام كوكاكولا في الجزائر، المتألف من شركة كوكا كولا اكسبور كربوريشن (TCCEC) وشريكتها في التعبئة “إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج كومباني الجزائر(ECCBC)” جذوره المحلية الراسخة، من خلال الشراكة مع مؤسسة ناس الخير. حيث يتقاسم الشريكان الهدف المشترك المتمثل في توزيع 40 ألف وجبة خلال رمضان. كما يتم تنظيم مجهوداتهما للوصول إلى المجتمعات المحلية في 20 ولاية من ولايات الجزائر.

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كما تأتي هذه الشراكة في إطار إلتزام شركة كوكاكولا المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات الجزائرية. ووفاء لمهمتها المتمثلة في “إنعاش العالم، وإحداث فرق”. فإن هذا العمل يخلق تأثيرا إيجابيا في الجزائر خلال هذا الشهر الفضيل.

كما قالت هالة عبد الودود، مديرة الشؤون العامة والاتصال والتنمية المستدامة لشركة كوكاكولا في مال إفريقيا: “التضامن هو أحد القيم الأساسية للشركة. من المهم بالنسبة لنا أن ندعم المجتمعات، وخصوصا في أوقات الصيام. وتعكس هذه المبادرة للتضامن إلتزامها لمختلف المجتمعات في الجزائر.

وقال وهيب بن عيسى طاهر، المدير العام لـ ECCBC الجزائر “في شركة إكواتوريال كوكاكولا بوتلينج كومباني . كجزء من إلتزاماتنا تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة. قمنا بتأسيس شراكة طويلة الأمد مع مجتمعاتنا لمتابعة هدفنا المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل لمستقبل مشترك. من خلال هذه المبادرة التضامنية. كما نريد أن نكون جنبا إلى جنب مع مجتمعاتنا في الجزائر وندعمهم خلال هذه الفترة المقدسة من رمضان.

بالمقابل قالت دنيا لعرناش الرئيسة الوطنية المنتدبة لمؤسسة ناس الخير، تنظم مؤسسة ناس الخير بالتعاون مع شركة كوكاكولا الدورة 12 من المشروع الرمضاني “أدجي تفتر”. وهو رمز للمساعدة المتبادلة التي ستمس مختلف المناطق الجزائرية في خدمة الفئات الأكثر فقرا.

https://www.instagram.com/tv/CqvxVHJpHEa/?igshid=Mzc1MmZhNjY%3D

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