كوكا كولا تطلق مبادرات تضامنية خلال شهر رمضان

أطلقت كل من شركة كوكا كولا بالتعاون مع شركائها في تعبئة القرورات Equatorial Coca-Cola Bottling Company Algérie) و Skikda Bottling Company (العديد من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان الشركة، أنه في إطار روح التضامن وتأكيدا على إرتباطها المحلي، قدمت كوكا كولا 100 وجبة يوميًا لمستشفى بارني بالجزائر العاصمة.

إلى جانب توزيع 500 قفة في العديد من بلديات سكيكدة، لاسيما في مناطق الظل.

هذا وقد خصصت وجبات الإفطار للمرضى والطاقم الطبي في المستشفى وكذلك للمشردين والأيتام في العديد من مناطق التراب الوطني. كما تم توزيع ملابس جديدة على الأطفال المحتاجين.

بالمقابل، وتعليقا على هذه المبادرة، قالت هلا عبد الودود، مديرة الشؤون العامة والإتصال والتنمية المستدامة بكوكا كولا بشمال إفريقيا:

“مثل كل عام، نظمت كوكاكولا العديد من المبادرات التضامنية خلال شهر رمضان. ويسعدنا إطلاق هذه العملية التضامنية مع شركائنا في التعبئة والتغليف ECCBC الجزائر و وSBC.

وذلك بالتعاون مع أكثر من ثماني جمعيات وطنية. تعكس هذه المبادرات الالتزام الراسخ لنظام كوكاكولا في الجزائر وتعلقنا بقيم التضامن والتقارب على مدار السنة، ولاسيما خلال هذا الشهر.”

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