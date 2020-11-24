كوكبو :”بسبب طيبتي لم أسجل ثنائية أمام لياسما”

أكد النجم الجديد لشباب بلوزداد، مارسولان كوكبو، بأنه كان قادرا على تسجيل “دوبلي” أمام إتحاد العاصمة، خلال نهائي كأس السوبر.

وتطرق الدولي البنيني، للقطة التي تلاعب فيها بمدافعي “لياسما”، ليُمرر بعدها الكرة لزميله بشو، رغم أنه كان قادرا على التهديف.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للسياربي :”لقد كنت قادرا على التسجيل لوحدي، ولكني أردت أن أكون طيبا مع زميلي”.

وواصل ضاحكا :”في المرة القادمة، سأعمل على التسجيل مُباشرة، وأضرب موعدا للأنصار في المُباريات اللاحقة”.

وختم :”أنا سعيد بإنطلاقتي مع الشباب، لقد توجنا بلقب، وسنعمل على تحقيق المزيد في المُستقبل”.