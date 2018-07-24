كوكتال غنائي جزائري في إفتتاح الطبعة الـ14 لمهرجان جميلة

سينشط السهرة الافتتاحية للطبعة الـ14 لمهرجان جميلة المرتقبة كل من الشاب بلال وآمال زان ورابح عصمة وبكاكشي الخير.

في الفترة من 3 إلى 7 أوت المقبل بالموقع الأثري كويكول بمدينة جميلة الاثرية.

وأكد خالد مهناوي محافظ المهرجان في ندوة صحفية أن كل التدابير تم اتخاذها لضمان السير الحسن لهذه الطبعة.

لافتا إلى أن السهرات الخمس للمهرجان سينشطها نجوم الموسيقى الجزائرية.

من بينهم الشاب نصرو وكادار الجابوني وبلال صغير والشاب عراس وفريكلان وإمزاد وآخرون.

و قد خضع اختيار هؤلاء الفنانين لعدة معايير من بينها الطلبات المعبر عنها من طرف الجمهور.

من خلال الأرضيات التي تم وضعها تحت تصرفه.

وأفاد بأن ميزانية المهرجان قد تم تقليصها بنسبة 60 بالمائة بالنسبة لهذه الطبعة.

وتوقع محافظ المهرجان هذه السنة تكريم عديد الأسماء في عالم الأغنية الجزائرية.

وتنظيم سهرات موسيقية عبر عديد بلديات الولاية من تنشيط فنانين محليين.